Technologia SATA powoli zastępowana jest przez PCIe, ale Patriot nie porzuca tego standardu i wprowadza na rynek nową serię P220. Ta wyposażona jest w najwyższej jakości pamięci NAND, wydajny kontroler SATA III i najwyższej klasy komponenty, które przeszły restrykcyjny proces kontroli jakości, potwierdzający niezawodność i prędkości transferów. Dzięki temu Patriot dostarczył najwydajniejsze dyski SSD SATA w ofercie firmy, które zapewniają do 50K IOPS losowego odczytu i zapisu dla próbki 4K i do 550 MB/s sekwencyjnego odczytu oraz 500 MB/s sekwencyjnego zapisu. P220 poprawiają tym samym responsywność systemu, co przekłada się na szybsze czasy wczytywania aplikacji i poprawę produktywności.

Patriot zadbał także o bezpieczeństwo, P220 wyposażony jest we wbudowany czujnik chroniący dysk przed przegrzewaniem oraz niebezpiecznymi temperaturami i w pełni wspiera S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), czyli system monitoringu, który automatycznie wykrywa i raportuje błędy oraz przewiduje potencjalne problemy sprzętowe. Nie zabrakło też obsługi technologii TRIM, która przekłada się na większą żywotność SSD.

Dyski Patriot zamknięte są w kompaktowej obudowie o wysokości 7 mm, co zapewnia szeroką kompatybilność z laptopami i innymi platformami z ograniczoną przestrzenią. Idealnie sprawdzą się też jako magazyn danych, oferując niezawodność w atrakcyjnej cenie. Sugerowane ceny to 149 zł za 512 GB i 269 zł za 1 TB.

Cechy:

Najnowszy kontroler SATA 3

2,5” SATA 3 wstecznie kompatybilne z SATA 2

Wsparcie dla S.M.A.R.T. i TRIM

Temperatury pracy: 0 ~ 70°C

Losowy odczyt 4K: do 50K IOPS

Losowy zapis 4K: do 50K IOPS

Sekwencyjny odczyt (ATTO): do 550 MB/

Sekwencyjny zapis (ATTO): do 500 MB/s

Wspierane OS: Windows® 7*/8.0*/8.1/10/11

*Może wymagać sterownika