Kupujesz pamięć RAM? Koniecznie pamiętaj o optymalnym wyborze!

Kiedy pamięć DDR5 po raz pierwszy pojawiła się na rynku, kosztowała fortunę i to za wydawać by się mogło standardową pojemność czy parametry związane z taktowaniem i opóźnieniami. Dziś na szczęście wiele się zmieniło i nawet zestaw 32 GB z rozsądnym taktowaniem i wartością CL można kupić w cenie poniżej 500 zł.

Między innymi za sprawą Patriota, jednego z wiodących producentów pamięci RAM i dysków SSD, który cieszy się stale rosnącą popularnością wśród polskich konsumentów. Wszystko za sprawą wieloletniego doświadczenia, które pozwala mu dostarczać użytkownikom podzespoły o doskonałym stosunku ceny do wydajności.

Owszem, na rynku można znaleźć droższe moduły o wyższym taktowaniu, 7000 MHz czy nawet 7400 MHz, ale czy na pewno ich potrzebujemy? Co więcej, jak pokazują najnowsze testy, wyższe taktowanie nie zawsze przekłada się na lepsze wyniki.

Szybsza nie znaczy lepsza dla wszystkich

Dla użytkowników nowoczesnych procesorów, takich jak AMD Ryzen 5 9600X, optymalnym wyborem okazują się pamięci RAM o taktowaniu 6400 MHz. Wykorzystując kontroler pamięci w trybie synchronicznym, oferują one bardzo wysoką wydajność bez potrzeby przeprowadzania skomplikowanych optymalizacji. Choć wyższe częstotliwości mogą kusić, często prowadzą do asynchronicznej pracy kontrolera, co może obniżyć osiągi, szczególnie w kontekście Ryzenów serii 9000.

A że im wyższe taktowanie pamięci w trybie fabrycznym, tym najczęściej wyższa cena produktu, to trzeba wybierać mądrze. I przede wszystkim wziąć pod uwagę fakt, czy nasz procesor lub płyta główna są w ogóle w stanie skorzystać z tak wysokich parametrów. Bo jeśli nie, to szkoda przepłacać.

Wybierz mądrze z Patriot!

Wybierając produkty Patriot, warto postawić na moduły 6000 MHz lub 6400 MHz – szybkie, niezawodne i oferujące znakomitą wydajność w atrakcyjnej cenie. Większości użytkowników, którzy oczekują bezproblemowej pracy bez konieczności zaawansowanej konfiguracji, to właśnie ten wybór zapewni najlepszy stosunek jakości do ceny.

Dobrym wyborem będą zestawy Patriot Viper Venom DDR5-6400 CL 32, Viper Venom DDR5-6000 CL 30, DDR5-6000 CL 36 lub DDR5-6000 CL 40. Wszystkie dostępne są już w sprzedaży w bardzo podobnych cenach. Zestawy 32 GB kosztują ok. 420-460 zł, a 64 GB ok. 880 zł. Gracze powinni zwrócić uwagę na te pierwsze, a profesjonaliści, zajmujący się projektowaniem 3D czy edycją wideo, z całą pewnością docenią większe pojemności tych drugich.