Patriot iLuxe Cube: Nowe rozwiązanie do kopii zapasowych. Zapomnij o opłatach za chmurę

iLuxe Cube wykorzystuje zaawansowaną technologię inteligentnego tworzenia kopii zapasowych, która przechowuje wyłącznie nowe, niezarchiwizowane wcześniej treści, zapewniając efektywne wykorzystanie przestrzeni. Zachowuje oryginalne daty, godziny, tagi lokalizacji oraz formaty plików z chwili uchwycenia, umożliwiając dokładne i pełne przywrócenie danych. Urządzenie obsługuje wielu użytkowników, z których każdy ma dedykowany folder ID iPhone do indywidualnych kopii zapasowych, co eliminuje ryzyko nakładania się danych i zapewnia ich integralność. Dzięki intuicyjnemu i efektywnemu projektowi, iLuxe Cube to idealne rozwiązanie do bezproblemowego tworzenia kopii zapasowych urządzeń.

Zastosowanie przemysłowej technologii pamięci wbudowanej H2+ gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności danych. Wyposażony w najnowsze technologie pamięci i magazynowania danych dla konsumentów Patriot, iLuxe Cube zapewnia 100% kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami, umożliwiając bezproblemowe przywrócenie zdjęć i filmów w oryginalnej jakości. Dodatkowo, wbudowana funkcja Trusted Circle umożliwia użytkownikom zarządzanie uprawnieniami do udostępniania danych, co zwiększa prywatność i bezpieczeństwo danych.

iLuxe Cube jest certyfikowany zgodnie ze standardem Apple MFi, kompatybilny z systemami iOS 12 i nowszymi, macOS 10.x i nowszymi oraz Windows XP i nowszymi. Urządzenie objęte jest również trzyletnią gwarancją, oferując użytkownikom Apple na całym świecie wydajne, wygodne i bezpieczne narzędzie do zarządzania danymi.