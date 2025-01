Patriot Memory świętuje 40-lecie innowacji na targach CES 2025

Nowości na 40-lecie Patriot Memory

Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu Patriot zaprezentuje swoje najnowsze osiągnięcia pod markami Patriot i Viper Gaming, w tym:

Viper Xtreme 5 40th Anniversary RGB DRAM

Wyjątkowy hołd na 40 lat działalności. Ten moduł DRAM łączy efektowne podświetlenie RGB z najwyższej klasy wydajnością. Dzięki prędkościom do 8000 MT/s i specjalnie zaprojektowanemu radiatorowi 40 Years Edition, Viper Xtreme 5 oferuje niezrównaną szybkość, wyjątkową stabilność oraz efektowny wygląd. To idealny wybór dla entuzjastów i profesjonalistów poszukujących najwyższego poziomu wydajności.

Viper Xtreme 5 CKD Non-RGB DRAM

Zaprojektowany dla graczy i użytkowników wymagających czystej mocy obliczeniowej. Ten moduł DRAM bez podświetlenia RGB oferuje ultraszybkie prędkości do 9600 MT/s i stabilność gwarantowaną przez moduł CKD, aby sprostać wymaganiom systemów o wysokiej wydajności.

iLuxe Stick C dla urządzeń Apple

Kontynuując sukces serii iLuxe, zaprojektowanej specjalnie dla urządzeń Apple, Patriot z dumą prezentuje ultraprzenośny iLuxe Stick C. Dzięki aplikacji iLuxe użytkownicy mogą nagrywać wideo, które jest natychmiast przechowywane na urządzeniu iLuxe Stick, oszczędzając cenne miejsce na urządzeniu. Ta bezproblemowa integracja oferuje konsumentom łatwe i bezpieczne rozwiązanie do zarządzania zdjęciami i filmami.

„40 lat jako lider technologiczny to monumentalne osiągnięcie, a CES 2025 to idealna okazja, aby uczcić naszą podróż pełną nieustannej innowacji” – powiedział Les Henry, wiceprezes ds. sprzedaży w Patriot Memory. „Nowa seria Viper Xtreme 5 i iLuxe Stick C pokazują nasze zaangażowanie w dostarczanie użytkownikom najnowocześniejszej wydajności, wygody i niezawodności. Te produkty odzwierciedlają nie tylko naszą wiedzę technologiczną, ale także nasze oddanie w spełnianiu potrzeb graczy, twórców i użytkowników mobilnych na całym świecie”.

Dziedzictwo doskonałości i innowacji

Od 1985 roku Patriot Memory odgrywa kluczową rolę w branży pamięci i nośników danych, nieustannie dostarczając rozwiązania, które na nowo definiują szybkość, niezawodność i wydajność. Dążenie do doskonałości ugruntowało pozycję firmy jako zaufanej marki wśród graczy, entuzjastów PC, twórców treści i użytkowników mobilnych.

Dołącz do Patriot na CES 2025

Uczestnicy targów CES są zaproszeni do świętowania 40-lecia Patriot Memory i odkrywania najnowszych technologii w dniach 7–10 stycznia 2025 roku w Suite 36032, Bellagio Hotel & Casino (3600 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109).

Więcej informacji