Potrójna moc: ładuj, podłączaj, twórz. Patriot Memory prezentuje MD330 Storage Hub

MD330 stanowi prawdziwe centrum wielozadaniowości, które wspiera trzy obszary: projekcję obrazu, przechowywanie danych i zasilanie. Nowość od Patriot Memory oferuje aż do 100W mocy w technologii USB-C Power Delivery, umożliwiając ładowanie laptopów, tabletów czy smartfonów bez przerywania pracy: nawet podczas prezentacji, streamingu czy sesji gamingowych. Jedno złącze USB-C odpowiada jednocześnie za ładowanie oraz przesył wideo, co czyni MD330 wyjątkowo wszechstronnym akcesorium kompatybilnym z laptopami, tabletami, smartfonami, a nawet popularnymi konsolami przenośnymi, jak Nintendo Switch czy Steam Deck.

MD330 Storage Hub obsługuje tryby wyświetlania lustrzanego oraz rozszerzonego, co sprawia, że świetnie sprawdzi się zarówno podczas spotkań biznesowych, w pracy hybrydowej, jak i w domowym centrum rozrywki. Kompaktowa stacja umożliwia błyskawiczne wyświetlanie obrazu w jakości 4K UHD, co idealnie nadaje się do oglądania seriali czy zabawy z najnowszymi grami.

Premiera urządzenia odbędzie się w sierpniu, oto sugerowane ceny, zależnie od wielkości pamięci wewnętrznej (przy kursie dolara z 17.7.2025):

MD330-MOBILE STORAGE HUB 1TB - 549 PLN

MD330-MOBILE STORAGE HUB 512GB - 299 PLN

MD330-MOBILE STORAGE HUB 256GB$ - 209 PLN

MD330-MOBILE STORAGE HUB 128GB - 149 PLN

Przy wadze zaledwie 21 gramów i minimalistycznej konstrukcji, MD330 zmieści się w każdej torbie czy kieszeni, stając się idealnym towarzyszem dla osób często zmieniających miejsce pracy. Urządzenie dostępne będzie w wersjach o pojemności od 128 GB do 1 TB, oferując twórcom, profesjonalistom i podróżnikom jedno, potężne narzędzie, dzięki któremu wiele codziennych zadań stanie się o wiele łatwiejszych.