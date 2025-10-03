Patriot Memory awansuje do TOP 5 światowych producentów modułów DRAM
Dynamiczny wzrost o 12% rok do roku napędza ekspansję firmy na globalnym rynku pamięci
2025-10-03, 09:27

Patriot Memory z dumą ogłasza awans na 5. miejsce w globalnym rankingu przychodów producentów modułów DRAM za 2024 rok. Raport opublikowało TrendForce – wiodącą agencja analityczna branży technologicznej.

 Strategia przynosi wymierne rezultaty

 Awans Patriot Memory to efekt konsekwentnej realizacji strategii wielosektorowej. Firma z powodzeniem odpowiedziała na rosnące zapotrzebowanie rynku, szczególnie w dynamicznie rozwijających się sektorach gamingu oraz systemów kontroli przemysłowej.

 Osiągnięcie to jest tym bardziej znaczące, że następuje w okresie ożywienia całego rynku modułów DRAM.

 Kluczowe osiągnięcia Patriot Memory: 

  • Skok z 7. na 5. pozycję w prestiżowym rankingu globalnym
  • 12% wzrost przychodów rok do roku - znacząco powyżej średniej rynkowej wynoszącej 7%
  • Skuteczna dywersyfikacja - sukces w trzech kluczowych segmentach: konsumenckim, gamingowym i przemysłowym

 Ten sukces potwierdza zobowiązanie Patriot Memory do dostarczania najwyższej jakości produktów, innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz budowania zróżnicowanego portfolio odpowiadającego na potrzeby różnych segmentów rynku pamięci komputerowych.

KONTAKT / AUTOR
Piotr Kała
Właściciel
Get IT Done Agency
+48 501 088 209
Patriot Memory
