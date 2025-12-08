iiyama rusza z promocją świąteczną 2025 - monitory do 200 zł taniej

Marka iiyama, czołowy producent monitorów profesjonalnych i gamingowych, zaczyna promocję świąteczną. W dniach 5 grudnia 2025 - 7 stycznia 2026 klienci mogą skorzystać z wyjątkowych rabatów na wybrane modele monitorów: od rozwiązań biurowych po zaawansowane wyświetlacze dla graczy i profesjonalistów.

To doskonała okazja, by wzbogacić swoje stanowisko pracy lub znaleźć idealny prezent dla bliskich pod choinkę.

Pełna lista promocyjnych modeli:

GB2471HS-B1 – 459 zł (cena sugerowana: 519 zł, rabat: 60 zł)

G2771HS-B1 – 499 zł (cena sugerowana: 559 zł, rabat: 60 zł)

G2771QS-B1 – 599 zł (cena sugerowana: 699 zł, rabat: 100 zł)

GB3290QSU-B1 – 1199 zł (cena sugerowana: 1399 zł, rabat: 200 zł)

GCB3482WQSU-B1 – 999 zł (cena sugerowana: 1199 zł, rabat: 200 zł)

Monitory iiyama od lat cieszą się uznaniem dzięki niezawodności potwierdzonej wieloletnią gwarancją i solidną konstrukcją. Prezentowane monitory wyposażone są także w technologie ochrony wzroku Blue Light Reducer i Flicker Free, dbające o zdrowie użytkowników.

Obecna promocja pozwala sięgnąć po nowy sprzęt i przy okazji zaoszczędzić.